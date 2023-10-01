Минлесхоз Татарстана подготовил 350 га территорий для расширения лесных культур

Минлесхоз Татарстана подготовил 350 гектаров территорий для посадки лесных культур. Также были дополнены лесные культуры на 3,1 гектарах. Это всё в рамках регионального проекта «Сохранение лесов».

Тимур Галиев - начальник отдела воспроизводства лесов и лесоразведения, добавил, что в республике также проводится сбор желудей дуба черешчатого. В настоящее время уже собрано 8 тонн желудей. После этого специалисты начнут проводить инвентаризацию посадочного материала, чтобы определить масштабы лесокультурной кампании следующего года.