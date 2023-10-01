Новости Татарстана
· Алина Алмакаева

Минлесхоз Татарстана подготовил 350 га территорий для расширения лесных культур

Минлесхоз Татарстана подготовил 350 га территорий для расширения лесных культур

catalog-photo.ru

Подписаться в Telegram

Минлесхоз Татарстана подготовил 350 гектаров территорий для посадки лесных культур. Также были дополнены лесные культуры на 3,1 гектарах. Это всё в рамках регионального проекта «Сохранение лесов».

Тимур Галиев - начальник отдела воспроизводства лесов и лесоразведения, добавил, что в республике также проводится сбор желудей дуба черешчатого. В настоящее время уже собрано 8 тонн желудей. После этого специалисты начнут проводить инвентаризацию посадочного материала, чтобы определить масштабы лесокультурной кампании следующего года.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

5 часов назад

Под Нижнекамском нашли останки неолита

Новости Татарстана

день назад

У партнеров есть возражения: Таджикистан не одобрил итоги заседания «московского формата» по Афганистану

компании по обработки от тараканов

Новости Татарстана

день назад

Появится около ста рабочих мест: в Нижнекамске приступили к строительству «Вкусно — и точка»

Интересное в Казани

2 дня назад

7 неочевидных повседневных привычек, которые приводят к потере зубов — у вас они тоже есть

монтаж потолков из гипсокартона в Нижнем Новгороде

Новости Татарстана

17 часов назад

В Альметьевске запустят дополнительные рейсы общественного транспорта

Лонгриды

21 час назад

Число ДТП с самокатами увеличилось в 4 раза: кто виноват и что делать?

Новости Казани

21 час назад

Усманов лично даст 150 млн рублей на реконструкцию казанской школы

Новости Казани

день назад

Участок носит депрессивный характер: концепция Соборной мечети на Волге была представлена в Казани
Лонгриды
21 час назад

Число ДТП с самокатами увеличилось в 4 раза: кто виноват и что делать?

Число ДТП с самокатами увеличилось в 4 раза: кто виноват и что делать?

Новости Татарстана

час назад

Минлесхоз Татарстана подготовил 350 га территорий для расширения лесных культур

Новости Татарстана

час назад

Раис Татарстана в День пожилых людей призвал своим позвонить близким

Новости Татарстана

час назад

До 3 октября в Нижнекамске будет дымное горение факела на заводе этилена

Новости Татарстана

5 часов назад

Под Нижнекамском нашли останки неолита
Участок носит депрессивный характер: концепция Соборной мечети на Волге была представлена в Казани
Новости Казани
день назад

Участок носит депрессивный характер: концепция Соборной мечети на Волге была представлена в Казани

Новости Татарстана

6 часов назад

Рахимов рассказал почему «Рубин» вновь проиграл

Новости Татарстана

17 часов назад

В Альметьевске запустят дополнительные рейсы общественного транспорта

Новости Татарстана

17 часов назад

Кевин Джонсон выиграл первый бой после получения гражданства России
Здоровье казанцев: эффективные методы борьбы с распространенными заболеваниями
Интересное в Казани
6 дней назад

Здоровье казанцев: эффективные методы борьбы с распространенными заболеваниями