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Министр молодежи РТ дал объяснение термину «казанский феномен»

Министр молодежи РТ дал объяснение термину «казанский феномен»

kazan.kp.ru

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Министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков высказал свое мнение по поводу сериала «Слово пацана». Он не согласен с мнением людей, которые считают, что в сериале романтизируют группированные объединения. Кроме того, он добавил, что по-другому понимает определение «казанский феномен». Об этом сообщает редакция «БИЗНЕС Online».

Садыков сказал, что сериал показывает страшные события тех времен и недопустимо запрещать то, что должны на самом деле показывать. Сериал Крыжовникова отлично показывает, как тяжело было раньше. Он добавил, что группировка для семьи - это беда, горе, насилие.

«Казанский феномен — это Минтимер Шарипович [Шаймиев — госсоветник РТ], Рустам Нургалиевич [Минниханов — глава РТ] и многие другие видные деятели, которые нам знакомы. Почему мы вместе с вами не рассказываем о достижениях академика Завойского, о произведениях Мусы Джалиля, Хади Такташа... Мы должны в медиапространстве говорить о таком „казанском феномене“», — подытожил министр

Стоит отметить, что после проверки 5 серий фильма,Роскомнадзор не выявил каких либо противоречий законодательству России.

Кинолента Крыжовникова «Слово пацана» вещает о Казани 80-90-х годов, когда город был охвачен молодежными группировками.

Ранее создатели сериала «Слово пацана» реализовали проект «Пацаны меняются».

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