Казань в этом году приняла свыше 2,3 миллиона туристов
В столице Татарстана начался пик сезона для туристов.
С начала года Казань посетили более 2,3 миллиона человек. Об этом сообщила Дарья Санникова, возглавляющая Комитет по развитию туризма города, во время деловой встречи в мэрии.
Сейчас Казань переживает самый активный период для туристов. Путешественники не только приносят доход городу, но и способствуют росту других сфер экономики.
Рустам Гафаров, руководитель городского исполкома, подчеркнул, что ухоженность улиц, отсутствие визуального шума, аккуратные парковки и общее ощущение уюта важны как для местных жителей, так и для туристов.
Интересно, что за аналогичный период прошлого года Казань приняла такое же количество гостей — более 2,3 миллиона человек.
Источник: Вечерняя Казань
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