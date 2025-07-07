Казань в этом году приняла свыше 2,3 миллиона туристов

В столице Татарстана начался пик сезона для туристов.

С начала года Казань посетили более 2,3 миллиона человек. Об этом сообщила Дарья Санникова, возглавляющая Комитет по развитию туризма города, во время деловой встречи в мэрии.

Сейчас Казань переживает самый активный период для туристов. Путешественники не только приносят доход городу, но и способствуют росту других сфер экономики.

Рустам Гафаров, руководитель городского исполкома, подчеркнул, что ухоженность улиц, отсутствие визуального шума, аккуратные парковки и общее ощущение уюта важны как для местных жителей, так и для туристов.

Интересно, что за аналогичный период прошлого года Казань приняла такое же количество гостей — более 2,3 миллиона человек.

Источник: Вечерняя Казань