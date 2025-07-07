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Неандертальцы оставили следы на португальских пляжах

Археологи находят древние следы неандертальцев ...

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Археологи нашли отпечатки ступней, которым около 80 тысяч лет.

На побережье Португалии были обнаружены два участка с отпечатками ног неандертальцев, возраст которых составляет примерно 78–82 тысячи лет. Это открытие описано в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports.

Следы, оставленные древними людьми, являются ценным источником информации о наших предках. Одни из самых известных были найдены в Танзании в 1970-х годах на местности Лаэтоли, где археологи обнаружили отпечатки ног австралопитека афарского и других неизвестных гоминидов.

В Европе также зафиксированы более поздние следы. В Англии археологи нашли отпечатки, возраст которых составляет от 780 тысяч до 1 миллиона лет. Эти следы, по мнению ученых, могли оставить предки современного человека — Homo antecessor. В некоторых странах Европы, в том числе в Испании и Италии, также были найдены следы неандертальцев и других архаичных людей.

Открытия на португальском побережье сделали ученые под руководством Карлоса Нето де Карвальо и группы исследователей из Гибралтара, Дании, Испании, Италии, Китая и Португалии. В своей статье они сообщают о первых находках отпечатков неандертальцев в Португалии.

В общей сложности археологи нашли два местонахождения с отпечатками неандертальцев. Одно из них, Прайя-ду-Телейру, известно тем, что на нем был найден единственный отпечаток ступни длиной 22,6 см. Этот след, вероятно, оставил подросток или женщина ростом около 147 см. Датировка следа показала, что ему около 82 тысяч лет.

Второе местонахождение, Монте-Клериго, оказалось еще более интересным. Здесь археологи нашли пять цепочек следов и несколько отдельных отпечатков, всего 26. Один из следов, по мнению ученых, оставил человек, страдавший от хромоты или тащивший что-то тяжелое. Датировка следов показала, что они были оставлены около 78 тысяч лет назад.

Исследования следов из Монте-Клериго показали, что их оставили неандертальцы разных возрастных групп. Три цепочки следов могли быть оставлены взрослыми мужчинами ростом около 169–173 см. Один из отпечатков, вероятно, принадлежал ребенку 7–9 лет ростом около 113 см, а другой — малышу ростом около 72 см, которому не было и двух лет. Ученые предполагают, что рядом с этим местом мог находиться неандертальский лагерь.

Источник: Scientific Reports (2025), статья Карлоса Нето де Карвальо и коллег. Источник

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