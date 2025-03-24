Артём — ведущий, который делает свадьбу живой
Артём — не просто ведущий, а режиссёр вашего настроения. Более 10 лет он создаёт праздники без штампов и неловких пауз. Вместо скучных конкурсов — живое общение, чувство такта и атмосфера, которую гости запомнят.Почему ему доверяют:
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- Ведёт на русском и английском
- Работает со звёздами и блогерами
- Музыкальное образование и харизма
- Помогает с координацией до дня свадьбы
При заказе ведущего — артисты и шоу-программа со скидкой 50%.
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