Салон красоты Анастасии Решетовой — ваша красота, наш приоритет



В INHYPE BEAUTY ZONE собраны все услуги красоты в одном месте. Наши мастера знают, как подчеркнуть вашу индивидуальность, создавая гармонию между внутренним и внешним образом.



Что мы предлагаем:

• Косметология и массаж

• Лазерная эпиляция

• Макияж и перманентный макияж

• Маникюр и педикюр

• Наращивание ресниц и ламинирование

• Услуги бровиста

• Окрашивание и уход за волосами

• Обучение beauty-профессиям



INHYPE BEAUTY ZONE доверяют звезды, такие как Анастасия Решетова и Алеко. С нами ваша свадьба будет безупречной!