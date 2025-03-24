Ведущий мероприятий
Мужской образ
Мероприятие «ПОД КЛЮЧ»
Свадебные десерты
Салон красоты
Женский образ
От площадок и декора до ведущих и флористов — собрали лучшие компании, чтобы ваша свадьба была незабываемой.
Мы сделали всё за вас! В одном месте собраны проверенные подрядчики Казани — площадки, фотографы, ведущие, флористы и даже кондитеры. Вам остаётся только выбрать лучших из лучших и воплотить мечту в жизнь. Здесь — только актуальные предложения, вдохновение и практические советы. Готовы создать идеальную свадьбу? Начинаем!
Zinatti — костюмы для женихов, которые хотят выглядеть безупречно
Важный день требует особого образа. В магазине мужской одежды Zinatti подберут костюм, который подчеркнёт индивидуальность, сядет идеально по фигуре и будет соответствовать стилю вашего торжества.

Почему женихи выбирают Zinatti:
  • Костюмы по приятной цене, обувь и аксессуары в наличии
  • Размеры от 44 до 78, ростовки от 4 до 10
  • Более 30 моделей кожаной обуви
  • Бесплатная подгонка под фигуру
  • Размеры от 44 до 78, ростовки от 4 до 10
  • Полный образ со стилистом — от пиджака до аксессуаров
  • Одежда от делового до кэжуал-стиля

Стиль — это способ сказать, кто ты есть, не произнося ни слова
ул. Достоевского, 57
Мужской образ
«Concept Event» — свадьба вашей мечты с индивидуальным подходом

«Concept Event» — ваш идеальный выбор для незабываемой свадьбы. Мы создаем уникальную атмосферу, учитывая все ваши пожелания и потребности. Наша профессиональная команда возьмет на себя организацию, от оригинальных идей до идеального исполнения.

Почему выбирают нас:
  • Индивидуальный подход к каждому клиенту
  • Полная организация свадебных торжеств
  • Яркие идеи и безупречное внимание к деталям

С «Concept Event» ваша свадьба станет настоящим праздником, а вы сможете наслаждаться каждым моментом, зная, что все под контролем!
Организация мероприятий в Казани
Артём — ведущий, который делает свадьбу живой
Артём — не просто ведущий, а режиссёр вашего настроения. Более 10 лет он создаёт праздники без штампов и неловких пауз. Вместо скучных конкурсов — живое общение, чувство такта и атмосфера, которую гости запомнят.

Почему ему доверяют:
  • Ведёт на русском и английском
  • Работает со звёздами и блогерами
  • Музыкальное образование и харизма
  • Помогает с координацией до дня свадьбы

Акция:
При заказе ведущего — артисты и шоу-программа со скидкой 50%.

Хотите вечеринку, а не банальный банкет? Пишите — консультация бесплатна, а энергия — заразительна!
Ведущий
Мамин Cake — торт, с которого начинается счастье
Семейная кондитерская «Мамин Cake» создаёт торты, наполненные любовью, вкусом и атмосферой уюта. С 2016 года изготовлено более 500 000 тортов, каждый из которых стал частью незабываемого праздника.

Почему выбирают «Мамин Cake»:
  • Индивидуальный подход к каждому заказу
  • Качественные ингредиенты и проверенные рецепты
  • Современный декор и трендовый дизайн

Акция:
При заказе свадебного торта от 10 кг за два месяца до торжества — 1 кг в подарок.
Адреса →
Кондитерская
Золотой песок — стильная одежда для каждого случая

Золотой песок — российский бренд с более чем 10-летней историей, предлагающий одежду, которая сочетает стиль и доступность. В нашем ассортименте есть всё: от повседневных и офисных нарядов до элегантных вечерних платьев и свадебных образов.

Почему выбирают нас:
• Доступные цены без потери качества
• Широкий выбор для любого случая
• Приятная атмосфера для комфортного шопинга
• Система лояльности для наших покупателей

С нами легко найти идеальный образ для свадьбы или любого другого события!
Салон женских платьев
Салон красоты Анастасии Решетовой — ваша красота, наш приоритет

В INHYPE BEAUTY ZONE собраны все услуги красоты в одном месте. Наши мастера знают, как подчеркнуть вашу индивидуальность, создавая гармонию между внутренним и внешним образом.

Что мы предлагаем:
• Косметология и массаж
• Лазерная эпиляция
• Макияж и перманентный макияж
• Маникюр и педикюр
• Наращивание ресниц и ламинирование
• Услуги бровиста
• Окрашивание и уход за волосами
• Обучение beauty-профессиям

INHYPE BEAUTY ZONE доверяют звезды, такие как Анастасия Решетова и Алеко. С нами ваша свадьба будет безупречной!
Салон красоты
*Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ