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Россияне для отдыха выбирают экзотические направления, обходя Европу

Где отдыхают россияне, избегая Европы: топ попу...

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Несмотря на действующие ограничения, россияне по-прежнему находят пути для разнообразного отдыха за рубежом. Страны СНГ и дальние уголки мира продолжают привлекать путешественников, предлагая теплое море, красивые пейзажи и яркие культурные особенности, сообщает 78.ru. Прекрасные курорты, экскурсии по историческим местам и даже сафари ждут туристов.

СНГ и близкое зарубежье: популярные направления

Одним из востребованных мест для отдыха является Абхазия. Ее мягкий климат, развитая инфраструктура для пляжного отдыха, гастрономия и пешеходные маршруты делают регион идеальным для семейных поездок.

Азербайджан продолжает привлекать туристов своей уникальной атмосферой «восточной сказки» на побережье Каспийского моря. Баку — это сочетание современной архитектуры с древними памятниками Востока, а также возможность насладиться морским отдыхом.

Армения, в свою очередь, предлагает путешественникам богатую христианскую культуру и горные пейзажи. Исторические монастыри и вкусная национальная кухня становятся поводом для поездки в Ереван и его окрестности.

Беларусь привлекает тех, кто ищет спокойствие и комфорт. Минск, Брестская крепость и минимальный языковой барьер делают страну удобной для путешественников.

Казахстан удивляет своими степями, современными городами и богатым наследием. Туристы могут посетить столицу Астану, отправиться на сафари или попробовать традиционные блюда.

В Кыргызстане путешественников ждет кочевая культура, отдых на озере Иссык-Куль и возможность попробовать кумыс. Бишкек известен своей дружелюбной атмосферой и отсутствием языковых преград.

Новые горизонты для путешественников

Любители новых впечатлений могут отправиться за пределы СНГ. В Восточной Европе привлекательны Босния и Герцеговина, Сербия и Черногория. Кавказ и Средняя Азия привлекают Грузией, Таджикистаном и Узбекистаном.

Азия радует путешественников Таиландом, Вьетнамом, Южной Кореей, Индонезией и Шри-Ланкой. Турция и Израиль продолжают быть популярными среди россиян.

Африка предлагает уникальные путешествия: сафари в Кении и Замбии, пляжи Маврикия и Туниса, экскурсии по Марокко и Египту.

Латинская Америка также входит в список востребованных направлений: Мексика, Куба, Доминикана, Бразилия, Аргентина, Венесуэла и Чили.

Несмотря на внешнеэкономические сложности, россияне продолжают путешествовать, открывая для себя новые уголки мира и не отказываясь от полноценного отдыха.

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