Создатели сериала «Слово пацана» реализовали проект «Пацаны меняются»

«Национальная Медиа Группа», «НМГ Студия» и видеосервис Wink реализовали проект «Пацаны меняются». Целью идеи является оказание поддержки подростков и родителей в сложных ситуациях. Данные приводит пресс-служба Wink.

Проект будет упрощать семейные отношения и помогать находить решение в трудных ситуациях.

В свою очередь, проект на примере событий из сериала «Слово пацана» показывает зрителям, каковы могут быть последствия необоснованных решений. Кроме того, проект «Пацаны меняются» поясняет родителям как нужно вести себя с трудными подростками.

Кинолента Крыжовникова «Слово пацана» посвящена Казани 80-90-х годов, когда город был охвачен молодежными группировками.

Ранее в интернет слили заключительные серии «Слово пацана».