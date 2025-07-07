Писающие в море туристы вызвали возмущение властей Таиланда

В Таиланде разгорелся скандал после того, как в социальных сетях появилось видео, на котором группа туристов мочится в море на пляже Паттайи. Причем, по словам очевидцев, это сделали не дети, а взрослые мужчины, которые вошли в воду по колено и справляли нужду прямо в прибой. Видео снял местный житель и опубликовал его в интернете, что вызвало бурю возмущений.

Инцидент вызвал призывы к властям усилить контроль за поведением туристов на курортах страны. Паттайя, хотя и является популярным молодежным курортом, не отличалась до этого подобными случаями. Ранее туристы, в основном китайские, оставляли на пляже мусор, но использование моря как туалета стало новым и крайне неприемлемым явлением.

Источник: tsargrad.tv