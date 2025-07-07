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Учёные выяснили, кто чаще прибегает к помощи нейросетей на учёбе

Исследование: кто из студентов чаще использует ...

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Учёные из Южной Кореи обнаружили, что студенты с выраженными чертами так называемой «тёмной триады» личности — нарциссизмом, макиавеллизмом и психопатией — чаще обращаются за помощью к нейросетям, таким как ChatGPT и Midjourney, в учебных целях. Это нередко приводит к нарушениям академической честности.

Исследование было проведено среди более 500 студентов творческих вузов в китайской провинции Сычуань. Эти учебные заведения готовят специалистов в таких областях, как искусство, дизайн и музыка. Программы этих вузов сочетают традиционные методы обучения и современные технологии, включая искусственный интеллект, что, по мнению исследователей, может побуждать студентов к нечестному использованию таких инструментов.

Участники прошли анкетирование, в котором оценивались их личностные характеристики, тревожность, прокрастинация, фрустрация и склонность к негативным мыслям. Также исследовалась частота использования нейросетей в учебе. Результаты показали, что студенты с ярко выраженными чертами «тёмной триады» чаще всего пытались представить работы, созданные ИИ, как свои собственные. Нарциссы стремились произвести впечатление на окружающих, макиавеллисты использовали любые средства для достижения целей, а психопаты не чувствовали вины за такие поступки.

Кроме того, исследование показало, что студенты, которые испытывают тревогу из-за учебных заданий и часто откладывают их выполнение, также более склонны к нечестным действиям. Это ведет к фрустрации и негативным эмоциям, создавая порочный круг.

Хотя исследование не может доказать прямую связь между личностными особенностями и использованием ИИ для обмана, ученые считают, что полученные данные могут быть полезны для разработки этических норм применения нейросетей в образовательном процессе. Они предлагают ввести курсы по цифровой этике и улучшить психологическую поддержку студентов, чтобы уменьшить подобные случаи.

Источник: Kazanonline24

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