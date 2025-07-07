Священник предложил наказание за празднование Дня Ивана Купалы

Протоиерей Русской православной церкви Виталий Рыбаков заявил, что для людей, отмечающих День Ивана Купалы, следует ввести наказание. По его мнению, языческие традиции этого праздника подрывают основы государственного строя России. Рыбаков предложил на законодательном уровне запретить обряды, связанные с этим торжеством, а также привлекать к ответственности тех, кто пропагандирует его, по статье о создании секты. Он отметил, что такие традиции не имеют исторических оснований и не одобряются в православном обществе. Священник подчеркнул необходимость защиты общества от действий неоязычников.

Источник: absatz.media