ДНК египтянина эпохи пирамид раскрывает древние генетические связи

Исследователи впервые смогли полностью расшифровать геном человека, который жил в Древнем Египте более 4,5 тысячи лет назад. Оказавшийся пожилым мужчиной, вероятно, гончаром, его останки хорошо сохранились благодаря уникальному погребению в глиняном сосуде, который был помещён в каменную гробницу. Это открытие стало значительным прорывом, поскольку из-за жаркого и влажного климата Египта генетический материал обычно плохо сохраняется.

Раскопки проводились в некрополе Бени-Хасан, а саму находку обнаружили ещё в начале XX века, однако изучение удалось завершить только сейчас. Команда исследователей под руководством Аделины Морез из Ливерпульского университета смогла секвенировать ДНК, извлечённую из корня зуба мужчины, и определила его возраст — с 2855 по 2570 годы до н. э. Анализ показал, что он умер около 60 лет, что было крайне редким возрастом для того времени.

Результаты генетического анализа показали, что почти 80% его ДНК совпадает с современными североафриканцами, а оставшиеся 20% — с жителями Месопотамии (территории современных Ирака, Сирии, Турции и западного Ирана). Это может свидетельствовать о генетических связях между двумя древними регионами. Учитывая существование торговых путей и культурные заимствования, такие как общие элементы в искусстве и религии, подобная связь не кажется неожиданной.

Учёные предполагают, что даже после появления земледелия люди продолжали активно перемещаться, в том числе по кочевым маршрутам, что могло способствовать распространению ДНК между регионами. Тем не менее, один расшифрованный геном не позволяет делать выводы о генетическом составе всей цивилизации: неизвестно, был ли этот человек коренным египтянином или его предки прибыли из других областей.

Результаты исследования опубликованы в журнале "Nature".

Источник: Kazanonline24