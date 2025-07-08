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Исследователи выяснили, что вызывает морщины на пальцах после воды

Учёные объяснили, почему пальцы морщатся после ...

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Американские учёные из Бингемтонского университета выяснили, почему кожа на пальцах морщится после длительного пребывания в воде. Оказалось, что причиной является не набухание кожи, как считалось ранее, а реакция кровеносных сосудов.

Исследование было опубликовано в журнале "Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials". Ученые установили, что при контакте с водой сосуды под кожей пальцев сужаются, что приводит к стягиванию кожи и образованию морщин. Этот процесс контролируется нервной системой.

После того как вышла первая статья, исследователи задали себе новый вопрос: одинаковы ли морщины, возникающие после каждого контакта с водой? Для ответа они провели дополнительный эксперимент. Участники опускали руки в воду дважды в день по 30 минут, с интервалом в сутки. Сравнив морщины с помощью фотографий и анализа, учёные пришли к выводу, что их расположение всегда повторяется, так как сосуды сохраняют свою структуру, несмотря на незначительные смещения.

Кроме того, исследователи заметили, что при повреждении срединного нерва, который отвечает за чувствительность пальцев, кожа не покрывается морщинами, что подтвердилось на примере одного из участников с подобным диагнозом.

Открытие может быть полезным для криминалистов при идентификации людей по отпечаткам пальцев, даже если тело находилось в воде. Также эти данные могут найти применение в медицине и биометрии.

Источник: Kazanonline24

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