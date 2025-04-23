Весна и лето — идеальное время, чтобы сбежать из душных кафе и устроить пикник в городе. В Казани — десятки уютных и красивых локаций для отдыха на свежем воздухе, от парков до набережных. А если не хочется готовить самому, всегда можно собрать вкусную корзинку из фастфуда, уличной еды или блюд на вынос.

Мы собрали для вас подборку лучших мест для пикника в Казани и список проверенных заведений и сервисов, где можно заказать еду, которая отлично подойдёт для неспешного уикенда под солнцем. В этом гайде — только вкусное, удобное и по-настоящему летнее.