Весна и лето — идеальное время, чтобы сбежать из душных кафе и устроить пикник в городе. В Казани — десятки уютных и красивых локаций для отдыха на свежем воздухе, от парков до набережных. А если не хочется готовить самому, всегда можно собрать вкусную корзинку из фастфуда, уличной еды или блюд на вынос.
Мы собрали для вас подборку лучших мест для пикника в Казани и список проверенных заведений и сервисов, где можно заказать еду, которая отлично подойдёт для неспешного уикенда под солнцем. В этом гайде — только вкусное, удобное и по-настоящему летнее.
Набережная озера Кабан
Дубравный лес
Парк Весна
Набережная озера Кабан в Казани — это красивое и уютное место, которое идеально подходит для пикника. Прогулочные дорожки вдоль живописного озера, ухоженные зеленые лужайки и удобные скамейки создают отличные условия для отдыха на свежем воздухе. Здесь можно провести время с семьей или друзьями, наслаждаясь видом на воду и приятной атмосферой.
Пикник у озера Кабан? Возьмите с собой вкус из кафе «Reform»!
Чтобы ваш отдых на природе стал по-настоящему особенным, загляните в кафе «Reform» — уютное место рядом с набережной озера Кабан. Здесь вы найдёте всё для идеального пикника: от изысканных десертов до сытных блюд и прохладительных напитков.

  • Десерты на вынос — пирожные, торты и другие сладости удобно упакованы, чтобы вы могли взять их с собой и наслаждаться на свежем воздухе.
  • Свежие сэндвичи и салаты, закуски и основные блюда — всё, что нужно для вкусного и разнообразного пикника.
  • Хотите остаться? В самом кафе вас ждёт уютная атмосфера, авторские блюда от шеф-кондитера и тёплый приём.

Озеро Кабан + еда из «Reform» — это идеальный рецепт летнего отдыха: красиво, вкусно и с заботой о деталях. Проведите день с удовольствием!
Сары Садыковой, 9
Парк Чёрное озеро в Казани — это уютный и живописный уголок природы, который идеально подходит для пикника. Зеленые лужайки, тихие аллеи и красивые виды на озеро создают идеальные условия для отдыха на свежем воздухе. Здесь можно провести время с семьей или друзьями, наслаждаясь природой и хорошей компанией.
«Питашка и Суп» — новый формат быстрого, вкусного и полезного питания от Доброй Столовой. Здесь делают акцент на быстроту, вкус и доступность, при этом все блюда готовятся с любовью.

Почему выбирают «Питашка и Суп»:
  • Питашка — уникальный мини-бургер с 14+ начинками в запаянной булочке, приготовленный из свежих продуктов и по авторским рецептам.
  • Разнообразное меню: супы, воки, салаты, десерты — на любой вкус.
  • Горячее за 3 минуты — высокая скорость без ущерба для качества.
  • Уютная атмосфера и быстрое обслуживание — экономия времени при максимальном удовольствии.
  • Акции, розыгрыши и сюрпризы — следите за новостями в Telegram и ВКонтакте.

Акции при открытии «Питашка и Суп» в Лемана Про:
  • Специальные скидки и бонусы 05.06 по адресу ул. Залесная, 150А и ул. Фатыха Амирхана 3б.
  • Колесо фортуны с вкусными призами.
Баумана, 21
Карла Маркса, 62
Пляж Локомотив в Казани — это одно из любимых мест отдыха горожан, где можно провести прекрасный день на свежем воздухе. Здесь вы сможете расслабиться, насладиться природой и хорошей компанией вдали от городской суеты. Пляж Локомотив распологается на берегу Волги за железнодорожным вокзалом Казани, на одноименном полуострове. Тут же распологается лодочная станция Локомотив. До пляжа можно дойти по берегу от речного порта или от Кировской дамбы.
«Добрая Столовая» — вкусно, доступно и с любовью

«Добрая Столовая» — франчайзинговая сеть общественного питания, которая предлагает простое, вкусное и доступное питание для каждого.

Почему выбирают «Добрую Столовую»:
  • Трехразовое питание — меню обновляется три раза в день: завтрак, обед и ужин, чтобы каждый мог выбрать что-то по своему вкусу.
  • Еда на любой вкус и бюджет — в «Доброй Столовой» можно собрать полноценный приём пищи, от постного меню до традиционных блюд татарской и русской кухни.
  • Удобство — «Добрая Столовая» имеет несколько точек по всему Казани, что позволяет быстро и вкусно перекусить, не выходя из зоны комфорта.

Готовый ужин для пикника — идеальный выбор для пикника: можно взять с собой готовый ужин из «Доброй Столовой». Это быстро, удобно и вкусно!
Баумана, 21
Карла Маркса, 62
Пляж Лебяжье озеро в Казани — это замечательное место для тех, кто хочет отдохнуть на берегу водоема и насладиться природой. Песчаный берег, чистая вода и обширные зеленые зоны создают идеальные условия для пикника. Здесь можно установить зонт, расстелить плед и провести прекрасный день с семьей или друзьями, наслаждаясь солнцем и свежим воздухом.
Магазин «Вершина вкуса» — идеальный выбор для пикника
Магазин мраморной говядины «Вершина вкуса» предлагает широкий ассортимент качественного мяса для вашего пикника.

Почему выбирают «Вершину вкуса»:
  • Широкий ассортимент — стейки, шашлыки, бургерные котлеты из мраморной говядины и спринг-роллы.
  • Неповторимый вкус и текстура мяса — каждый кусок отличается высоким качеством.
  • Идеальный выбор для пикника — вкусное и качественное мясо для вашего отдыха на природе.

Совместите отдых с качественным мясом
Пляж Лебяжье озеро и мясо от «Вершины вкуса» — это сочетание для тех, кто ценит хороший отдых и отличную еду. Наслаждайтесь пикником с сочным мясом на гриле!
Шамиля Усманова, 1 (Московский рынок)
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