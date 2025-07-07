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Исследование показало, что одиночество по-разному влияет на досуг по гендеру

Одиночество и досуг: как оно влияет на женщин и...

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Группа международных ученых выяснила, что одиночество по-разному влияет на досуг женщин и мужчин, особенно среди пожилых людей. В частности, женщины, испытывающие одиночество, начинают проводить больше времени у телевизора, в то время как поведение мужчин практически не меняется.

Исследование, опубликованное в журнале "Journal of Affective Disorders", было основано на данных английского исследования старения, которое началось в начале 2000-х годов. В нем участвовали более 6,7 тысячи человек в возрасте от 50 лет и старше, среди которых 3684 женщины и 3104 мужчины, которые предоставили информацию о себе на протяжении пяти лет — с 2008 по 2013 год.

Участники исследования заполнили анкеты, в которых указали, сколько времени они смотрят телевизор в будние дни и выходные, а также оценивали свой уровень одиночества. Кроме того, они поделились данными о возрасте, семейном положении, уровне образования, физической активности, массе тела и симптомах депрессии.

Результаты показали, что женщины, испытывающие одиночество на начальном этапе исследования, через два года начали проводить на девять минут больше времени у телевизора каждый день. У мужчин такой связи не наблюдалось. Ученые предполагают, что мужчины могут по-разному воспринимать одиночество или же используют другие способы справляться с ним.

Однако увеличение времени, проведенного перед телевизором, не приводило к росту чувства одиночества ни у женщин, ни у мужчин. Это позволяет исследователям предположить, что телевизор может быть доступным способом эмоциональной разгрузки или заменой общения, особенно для тех, кто не имеет возможности участвовать в более активных формах досуга.

В результате ученые подчеркивают важность учета гендерных различий при разработке социальных программ и акцентируют внимание на необходимости повышения осведомленности об одиночестве и его последствиях.

Источник: Kazanonline24

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