Учёный объяснил перспективы воскрешения после смерти

Современные достижения медицины позволяют лечить тяжёлые заболевания, такие как рак и диабет, значительно продлевая жизнь пациентам. Однако смерть остаётся неизбежной частью человеческого существования. Профессор Сэм Парния, изучающий границу между жизнью и смертью на протяжении более 30 лет, уверен, что смерть — это не конец, и воскрешение возможно.

В 2012 году команда профессора добилась значительных успехов, вернув к жизни 33% пациентов, у которых остановилось сердце. Несмотря на прекращение работы тела, мозг остаётся способным к восстановлению в течение нескольких часов и даже дней после смерти.

Недавние эксперименты показали, что мозг свиньи можно активировать через 14 часов после клинической смерти. Эти достижения стали возможны благодаря использованию современного оборудования и препаратов.

Кроме того, учёные исследуют методы крионики — глубокой заморозки организма, однако на данный момент не зафиксировано ни одного успешного случая воскрешения после такой процедуры.

Парния уверен, что в будущем реанимация и восстановление после смерти будут становиться всё более эффективными и доступными. Однако воскрешение будет оправдано только в случаях, когда возможно восстановление качества жизни и полноценное продолжение существования.

Таким образом, с развитием науки страх перед смертью можно постепенно преодолеть, осознав, что граница между жизнью и смертью становится всё более размытой.

Источник: ИА Кулик