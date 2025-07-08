Разработана новая вакцина для лечения аллергии на кошек

Исследователи из Сеченовского Университета в сотрудничестве с коллегами из Венского медицинского университета создали инновационную вакцину для лечения аллергии на кошек. Это первый в мире препарат, разработанный с использованием генной инженерии, и он уже успешно прошел доклинические испытания.

Как пояснили авторы статьи, опубликованной в журнале "Allergy", новый подход отличается от традиционных вакцин, которые используют экстракты из шерсти, — в их препарате применены специально созданные пептиды. Эти маленькие фрагменты белков вызывают аллергию, и основное внимание было уделено аллергену Fel d 1, на который реагируют 98% людей с аллергией на кошек, а также Fel d 4 и Fel d 7, к которым чувствительность проявляется у 63–65% людей.

Чтобы сделать вакцину безопасной и эффективной, ученые объединили эти пептиды с белком PreS, который усиливает иммунный ответ. В итоге было создано пять различных вариантов вакцины, которые протестировали на кроликах. Животным сделали две инъекции с интервалом в месяц, тогда как стандартная терапия обычно требует от шести до пятнадцати процедур.

Результаты показали, что новая вакцина блокировала до 85% аллергической реакции, связанной с IgE-антителами, что значительно выше эффекта традиционных препаратов. В настоящее время ученые готовятся к началу клинических испытаний на людях.

Источник: Kazanonline24