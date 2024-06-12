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Метеоролог КФУ объяснил, придет ли в РТ 50-градусная жара

Специалист отметил, что с начала первого месяца лета выпало только 4 мм осадков

Катя Царева

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Антициклон из Скандинавии принес в регион аномальную жару. Днем температура воздуха достигает +33 градусов.
Сейчас температурные показатели выше нормы на 4-6 градусов.

Метеоролог Казанского федерального университета Юрий Переведенцев сообщил, что в Татарстане температура не может быть выше +40 градусов. Самый высокий показатель в РТ фиксировался летом 2010 года. Тогда в регионе было +39,9 градусов.

Специалисты отметил, что с начала первого месяца лета выпало только 4 мм осадков (норма — 50 миллиметров). Возможно до Татарстана дойдут дожди из Москвы, пишет издание "Челнинские известия".

Ранее мы писали о том, что в Татарстане 12 июня ожидается 35 градусов.

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