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Месяц обойдется в три с лишним тысячи: в Татарстане утверждена плата родителей за детский сад

Правительство Татарстана 5 сентября утвердило размер платы родителей за детсад
Месяц обойдется в три с лишним тысячи: в Татарстане утверждена плата родителей за детский сад

Илона Боянова

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На портале правовой информации был размещен документ, согласно которому кабмином Татарстана устанавливается средний размер платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных детских садах на 2024-2026 годы. Постановление было подписано премьер-министром республики Алексеем Песошиным.

Согласно документу, размер платы будет зависеть от возраста ребенка, времени работы детского сада, а также от количества детей.

К примеру, три часа в яслях за одного ребенка родителям обойдутся в 780 рублей в месяц. Если же семья многодетная, то стоимость будет в два раза ниже - 390 рублей в месяц. Пять часов в детском саду для детей до трех лет будет стоить 1 175 рублей в месяц, а в более взрослых группах- 1 082 рубя.

Полный день, то есть девять часов в детском саду, в яслях будет стоить 2 020 рублей, а в группах для детей старше трех лет - 1 920 рублей.

В 3 613 рублей в месяц обойдется родителям группа, работающая 24 часа, в яслях. Старшие группы будут дешевле - 2 475 рублей.

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