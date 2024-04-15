Мэр Челнов Наиль Магдеев поручил отремонтировать разбитые большегрузами дороги

Глава Набережных Челнов Татарстана Наиль Магдеев на совещании поручил провести ремонт дорог, которые оказались разбиты большегрузами со стройки М-7. Вопросом займутся исполнительный комитет города и ПАД.

По словам чиновника, следует обратиться в Министерство транспорта РТ и к вышестоящим руководителям с вопросом о восстановлении дорог. Состояние дорожного покрытия ухудшается из-за большегрузов, которые вывозят инертные материалы.

Ранее глава Министерства дорожного транспорта региона Фарит Ханифов сообщил, что разрушенные местные дороги будут восстановлены. Сейчас подготовлен реестр пострадавших участков.

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