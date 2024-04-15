Мэр Челнов Наиль Магдеев поручил отремонтировать разбитые большегрузами дороги

Мэр Набережных Челнов поручил провести ремонт разбитых большегрузами дорог
Екатерина Елисеева
Глава Набережных Челнов Татарстана Наиль Магдеев на совещании поручил провести ремонт дорог, которые оказались разбиты большегрузами со стройки М-7. Вопросом займутся исполнительный комитет города и ПАД.
По словам чиновника, следует обратиться в Министерство транспорта РТ и к вышестоящим руководителям с вопросом о восстановлении дорог. Состояние дорожного покрытия ухудшается из-за большегрузов, которые вывозят инертные материалы.
Ранее глава Министерства дорожного транспорта региона Фарит Ханифов сообщил, что разрушенные местные дороги будут восстановлены. Сейчас подготовлен реестр пострадавших участков.
Напомним, мы писали о том, что в Татарстане ввели новую меру поддержки многодетным за 389 млн.
Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань