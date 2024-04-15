В Татарстане ввели новую меру поддержки многодетным за 389 млн

Губернатор Республики Татарстан Рустам Минниханов 29 марта подписал закон о бессрочном статусе многодетной семьи и распространении мер социальной на семьи со студентами не старше 23 лет, которые учатся очно. Закон уже вступит в силу через 10 дней.

Сейчас многодетная в России - круг, состоящий из 3 и более детей. В регионе статус многодетности ранее стирался по достижении старшим детьми 18 лет.

Кроме того, многодетные семьи теперь смогут претендовать на меры поддержки до достижения старшим 18 лет или 23, если он учится очно. На все это будет выделено около 389 000 000 рублей.

Для многодетных в Республике Татарстан действуют меры поддержки: