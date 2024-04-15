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В Республике Татарстан ввели новую меру поддержки многодетным

В Татарстане ввели новую меру поддержки многодетным за 389 млн
В Республике Татарстан ввели новую меру поддержки многодетным

pixabay.com

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Губернатор Республики Татарстан Рустам Минниханов 29 марта подписал закон о бессрочном статусе многодетной семьи и распространении мер социальной на семьи со студентами не старше 23 лет, которые учатся очно. Закон уже вступит в силу через 10 дней.

Сейчас многодетная в России - круг, состоящий из 3 и более детей. В регионе статус многодетности ранее стирался по достижении старшим детьми 18 лет.

Кроме того, многодетные семьи теперь смогут претендовать на меры поддержки до достижения старшим 18 лет или 23, если он учится очно. На все это будет выделено около 389 000 000 рублей.

Для многодетных в Республике Татарстан действуют меры поддержки:

  • субсидия одному родителю на лекарства для ребенка менее 6 лет (164 рубля);
  • субсидия в 30% расходов на оплату жилого помещения;
  • субсидия в 30% расходов на оплату "коммуналки";
  • субсидия одному родителю на проезд обучающимся несовершеннолетним детям каждый месяц (369 рублей);
  • субсидия на проезд обучающимся до 23 лет каждый месяц (120 рублей).

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