Новости Татарстана
· 16+ · Анастасия Шагалеева

Мемориал «Вечный огонь» в Татарстане определили объектом культурного наследия

Памятник «Вечный огонь» в Чистополе, посвящённы...

alekseyevsk.ru

Подписаться в Telegram

Памятник «Вечный огонь» в Чистополе, посвящённый памяти героев Великой Отечественной войны, был официально признан объектом культурного наследия муниципального значения. Этот мемориал, возведённый в 1968 году, увековечивает подвиг чистопольцев, и теперь будет находиться под государственной охраной.

Комитет по охране объектов культурного наследия Республики Татарстан утвердил границы мемориала и предмет его охраны, что гарантирует сохранение исторического и архитектурного облика памятника. Особый статус позволяет защитить его от разрушений и несогласованных изменений, а также привлечь дополнительные ресурсы для его поддержания.

Мемориал является частью масштабной программы Татарстана по сохранению истории региона. В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне специалисты проводят инвентаризацию всех памятников, связанных с войной, включая мемориальные комплексы и воинские захоронения. Множество объектов уже приведено в порядок, а для некоторых разрабатываются планы по реставрации и обновлению.

Этот подчёркивает важность сохранения исторической памяти и предков среди молодёжи и будущих поколений.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Елочные базары в Казани: где купить елку и сколько это стоит?

Новости Татарстана

день назад

Дубль Галимова помог «Ак Барсу» разгромить «Трактор»

обработка от тараканов санитарно

Новости Татарстана

19 часов назад

На новогодние праздники в Татарстане начали работать 54 глэмпинга

Новости России

2 дня назад

Активное развитие технологий VoLTE и VoWiFi: рост числа пользователей и улучшение качества связи

реставрация стенки в Екатеринбурге

Новости Татарстана

день назад

Туристы отменяют брони в казанских отелях после атаки беспилотников

Новости Татарстана

день назад

Иномарка влетела в фуру в РТ, четыре человека погибли

Новости Казани

день назад

Ильгиз Зайниев займет должность директора театра Камала

Новости Татарстана

25 минут назад

Мемориал «Вечный огонь» в Татарстане определили объектом культурного наследия
Новости Казани
день назад

Гостиницы в Казани взвинтили неадекватные цены на Новый год

С приближением новогодних праздников в Татарста...

Новости Татарстана

50 минут назад

Татарстанцам рассказали, как лучше всего утилизировать нерабочую пиротехнику

Новости Татарстана

час назад

Раис РТ обговорил перспективы сотрудничества Татарстана с Оманом

Новости Татарстана

час назад

Более 60 миллионов пойдёт на благоустройство городов Татарстана

Новости Татарстана

3 часа назад

Минимальный взнос на капремонт в Татарстане увеличили на 10%
Ребенок пострадал на детской площадке в Татарст...
Новости Татарстана
день назад

Ребенок пострадал на детской площадке в Татарстане по вине халатных рабочих

Новости Казани

3 часа назад

Раис Татарстана отправил поздравление ЖВК «Динамо-Ак Барс» с победой в финале Кубка России

Новости Татарстана

3 часа назад

Рустам Минниханов вручил медаль «За заслуги перед РТ» Максиму Беляеву

Новости Казани

4 часа назад

Деды Морозы проехались на велосипедах по центру Казани
Зубная боль не ждет будней: рассказываем, где в...
Интересное в Казани
6 дней назад

Зубная боль не ждет будней: рассказываем, где в Казани вылечат зубы даже 1 января