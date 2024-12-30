Мемориал «Вечный огонь» в Татарстане определили объектом культурного наследия

Памятник «Вечный огонь» в Чистополе, посвящённый памяти героев Великой Отечественной войны, был официально признан объектом культурного наследия муниципального значения. Этот мемориал, возведённый в 1968 году, увековечивает подвиг чистопольцев, и теперь будет находиться под государственной охраной.



Комитет по охране объектов культурного наследия Республики Татарстан утвердил границы мемориала и предмет его охраны, что гарантирует сохранение исторического и архитектурного облика памятника. Особый статус позволяет защитить его от разрушений и несогласованных изменений, а также привлечь дополнительные ресурсы для его поддержания.



Мемориал является частью масштабной программы Татарстана по сохранению истории региона. В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне специалисты проводят инвентаризацию всех памятников, связанных с войной, включая мемориальные комплексы и воинские захоронения. Множество объектов уже приведено в порядок, а для некоторых разрабатываются планы по реставрации и обновлению.



Этот подчёркивает важность сохранения исторической памяти и предков среди молодёжи и будущих поколений.