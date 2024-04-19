Марата Клубнику наказали за торговлю клубникой под стенами Казанского Кремля

Суд решил временно ограничить выезд из России и лишить блогера Марата Клубнику прав на вождение.

Мужчина накопил долги, так как не платил штрафы за незаконную торговлю. Как итог, накопилось около 140 000 рублей: было 34 материала в период с 3 октября 2022 года по 2 ноября прошлого года. Сведения отображены на сайте суда.

Казанская административная комиссия лишила мужчину водительские права и ограничила ему право на выезд в другую страну. Марат рассказал, что он ничего не продавал, а только раздавал детям, пенсионерам и инвалидам бесплатно.

При этом в социальных сетях Клубника заявил, что продает ягоды и показывает деньги. Кроме того, у него есть недвижимость в Турции. Вот только уехать туда он не сможет из-за штрафов.

Блогер принимал участие в программе «Давай поженимся» на Первом канале. Мужчина ведет блог в социальных сетях и торгует. Представляется Марат деревенским парнем из Рыбно-Слободского района.