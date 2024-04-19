Новости Татарстана
· 16+ · Екатерина Елисеева

Марата Клубнику наказали за торговлю клубникой под стенами Казанского Кремля

Подписаться в Telegram

Суд решил временно ограничить выезд из России и лишить блогера Марата Клубнику прав на вождение.
Мужчина накопил долги, так как не платил штрафы за незаконную торговлю. Как итог, накопилось около 140 000 рублей: было 34 материала в период с 3 октября 2022 года по 2 ноября прошлого года. Сведения отображены на сайте суда.

Казанская административная комиссия лишила мужчину водительские права и ограничила ему право на выезд в другую страну. Марат рассказал, что он ничего не продавал, а только раздавал детям, пенсионерам и инвалидам бесплатно.

При этом в социальных сетях Клубника заявил, что продает ягоды и показывает деньги. Кроме того, у него есть недвижимость в Турции. Вот только уехать туда он не сможет из-за штрафов.

Блогер принимал участие в программе «Давай поженимся» на Первом канале. Мужчина ведет блог в социальных сетях и торгует. Представляется Марат деревенским парнем из Рыбно-Слободского района.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

17 апреля Татарстан вновь пострадал от беспилотников

Полезное

4 часа назад

Кто вправе вскрывать двери без хозяев? Опубликован полный перечень агентств и служб, которым это разрешено без последствий.

чем потравить мышей в квартире

Лонгриды

день назад

Очередная атака БПЛА по Татарстану: вот что известно на данный момент

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Вот как казанские девушки привлекают внимание мужчин

проектирование коттеджей екатеринбург в Екатеринбурге

Новости Татарстана

день назад

Госалкогольинспекция Татарстана выяснила, какие сосиски самые вкусные и безопасные

Новости Татарстана

3 часа назад

У стройки гостиниц на «Миллениуме» собрались полицейские и автобусы

Новости Татарстана

день назад

20 апреля 2024 года в Казани завершается отопительный сезон

Новости Татарстана

22 часа назад

Жительница Нижнекамска забрала 35 млн рублей из кассы банка и получила 7,5 лет

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане бывшему сотруднику МВД придется вернуть в казну 59,7 млн рублей
Новости Татарстана
3 часа назад

У стройки гостиниц на «Миллениуме» собрались полицейские и автобусы

У стройки гостиниц на «Миллениуме» собрались полицейские и автобусы

Новости Татарстана

16 минут назад

В Татарстане дефицит инженеров и рабочих промышленных предприятий

Полезное

4 часа назад

Кто вправе вскрывать двери без хозяев? Опубликован полный перечень агентств и служб, которым это разрешено без последствий.

Новости Татарстана

31 минуту назад

Марата Клубнику наказали за торговлю клубникой под стенами Казанского Кремля

Новости Татарстана

час назад

Госсовет Татарстана досрочно прекратил полномочия депутата Раиса Сулейманова
В Бугульминском районе в ДТП погибли 3 человека
Новости Татарстана
4 часа назад

В Бугульминском районе в ДТП погибли 3 человека

Новости Татарстана

час назад

3 казанских парка вошли в реестр лучших практик по благоустройству в РФ

Новости Татарстана

5 часов назад

Главу Тукаевского района Татарстана отправили в изолятор на 2 суток

Новости Татарстана

6 часов назад

Всех пострадавших от взрыва беспилотника выписали из больницы в Татарстане
Мифы об имплантации зубов и как перестать бояться: мнение стоматолога из Казани
Интересное в Казани
6 дней назад

Мифы об имплантации зубов и как перестать бояться: мнение стоматолога из Казани