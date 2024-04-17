16 апреля легковушка впечаталась в большегруз в Казани на улице Даурской

16 апреля в Казани на ул. Даурской случилась авария. Об этом стало известно из соцсетей. Видео с места дорожного происшествия распространилось в Интернете.

На кадрах можно увидеть, что легковой автомобиль влетел в грузовик. На месте работали сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Помимо этого, на кадрах видно, что легковушка находится прямо под грузовым автомобилем. Передняя часть машины оказалась повреждена, у авто полностью разбито лобовое стекло. Сведений о потерпевших пока нет.

Ранее мы писали о том, что 17 апреля аэропорты Нижнего Новгорода и Казани закрыли из-за угрозы атаки БПЛА.