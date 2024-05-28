Казанская команда УНИКС сыграет с ЦСКА 28 мая

Сегодня, 28 мая 2024 года, в 19:30 в «Баскет-холле» стартует 2-ой матч финала Единой лиги ВТБ между командами УНИКС и ЦСКА.

Напомним, в первой игре игроки Татарстана проиграли со счетом — 95:96.

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович сообщил, что это было тяжелое поражение. Команда постарается улучшить свою игру и выйти на следующий матч.

Серия игр продлится до 4 побед. После 2-го матча команда отправится на 2 игры в Москву, пишет matchtv.ru.