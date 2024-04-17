Казань вошла в топ-5 по ценам на жилье на вторичном рынке

Казань находится на 5 месте среди других городов России по ценам на жилье на вторичном рынке. 1 квадратный метр стоит 159 122 рубля. Об этом говорится в исследовании аналитиков «Яндекс Недвижимости».

За последний год цена «вторички» увеличилась на 20,7 %, а с февраля по март 2024 год цены выросли на 1,2 %. Темпы роста в региональной столице стали одними из самых высоких в РФ.

Лидер списка - Москва, там цена за один "квадрат" составляет около 331 000 рублей. Затем в рейтинге идет Сочи ( примерно 281 000 рублей), Санкт-Петербург (200 тысяч рублей) и Владивосток (162 тысячи рублей), пишет "Вечерняя Казань".

Ранее мы писали о том, что в 2024 году Узбекистан, Турция и ОАЭ дадут оценку Казани.