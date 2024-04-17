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В 2024 году Узбекистан, Турция и ОАЭ дадут оценку Казани

В 2024 году Узбекистан, Турция и ОАЭ дадут оценку Казани

pixabay.com

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В 2024 году в Казань прибудут делегации из Турции, Узбекистана и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Представители других государств будут оценивать туристический потенциал города, что в дальнейшем может привести к соглашению по развитию отрасли.

В составе делегаций: представители туризма, журналисты, туроператоры, блогеры и фотографы. Каждый станет с разных сторон смотреть на развитие Казани, пишет «Бизнес онлайн» со ссылкой на государственный комитет Татарстана по туризму.

Первый тур состоится в мае — приедут представители из Узбекистана. В настоящее время местные власти ищут, кто именно сможет провести мероприятие примерно за 790 500 рублей. Исполнитель должен будет приобрести авиабилеты по маршруту Самарканд — Казань — Самарканд, найти гостиницу, сопровождающего, машину, рестораны и экскурсии.

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