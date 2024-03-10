Камиль хазрат Самигуллин обратился к татарстанцам перед началом Рамадана
ДУМ РТ
Муфтий Татарстана, Камиль хазрат Самигуллин, обратился к верующим 10 марта в связи с наступлением священного месяца Рамадан.
Важным событием будет также проведение 12-го Республиканского ифтара. Муфтий молится на то, чтобы каждый человек смог осуществить все свои намерения по поклонению. Он надеется, что Всевышний приимет их и наградит высшими дарами.
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