Камиль хазрат Самигуллин обратился к татарстанцам перед началом Рамадана

Муфтий Татарстана, Камиль хазрат Самигуллин, обратился к верующим 10 марта в связи с наступлением священного месяца Рамадан.





По его словам, в этот период в республике запланировано множество увлекательных мероприятий. В мечетях будут организованы ифтары и таравихи. Также стартует благотворительный марафон под названием "Рамадан-месяц добрых дел", где участники конкурса "Нурлы Рамадан" получат шанс выиграть путевку на хадж.Важным событием будет также проведение 12-го Республиканского ифтара. Муфтий молится на то, чтобы каждый человек смог осуществить все свои намерения по поклонению. Он надеется, что Всевышний приимет их и наградит высшими дарами.