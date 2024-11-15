Какие направления пригорода Казани перспективны?

В Казани проходит Международный форум “Ребус”, на котором эксперты обсудили ключевые вопросы развития агломераций, ее возможности и новые вызовы. Своим опытом в сфере комплексного развития пригородных территорий в Лаишевском направлении поделился один из крупнейших застройщиков Татарстана Ак Барс Дом.

Форум проходит в Казани, и площадка в «Казань Экспо» объединила известных специалистов из 23 городов и стран, включая Китай, Саудовскую Аравию, Бразилию и Катар. В работе пленарной сессии форума принял участие раис Татарстана Рустам Минниханов, который подчеркнул в своем выступлении, что «для дальнейшего развития агломераций нужен системный подход: создавать правовую базу и механизмы привлечения финансовых средств в инфраструктуру, обеспечить сбалансированное строительство жилья, социальных и общественных объектов, а также мест приложения труда».

В совместной работе приняли участие замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин, мэр Казани Ильсур Метшин и другие.

Проекты от Ак Барс Дом находятся в перспективном Лаишевском направлении, создавая мощный импульс развития всей внешней инфраструктуры района. В новых комплексах «Дома у сада» и «Новый свет» появится в общей сложности 5 новых школ, 2 из которых уже открыты, и 13 детских садов.

Локацию Усады/Столбище, которая имеет выгодное расположение, покупатели выбирают не случайно. Во-первых, новые жилые массивы вписываются в сложившуюся инфраструктуру, дополняя и усиливая ее, во-вторых, для тех, кто планирует оставаться в активном сообщении с мегаполисом, есть удобные выезды и заезды в Казань (10-15 минут на автомобиле), в том числе и на общественном транспорте. Кроме того, села расположены недалеко от лесов и озер, отсюда легко добраться до Камского моря.

У Лаишевского района не только развитая транспортная инфраструктура и выгодное расположение, но и с каждым годом увеличивается количество новых предприятий и компаний, открывающих рабочие места, исключающие необходимость маятниковой миграции. В непосредственной близости расположены значимые предприятия, такие как ГК ICL, ГК «Нэфис», официальный дилер КАМАЗа по продаже пассажирских автобусов «НефАЗ» и Yutong. В ближайшее время откроются новые рабочие места в высокотехнологичном производстве ОЭЗ “Иннополис Лаишево”, а также на

производственном концерне Doorhan и Q-Park Kazan. Кстати, средняя заработная плата в районе превышает республиканский показатель на 28% благодаря близости к аэропорту «Казань» и малым авиапредприятиям.

Отметим, квартал сад «Дома у сада» (возводится уже вторая очередь) будет интересен тем, кто привык к городскому комфорту и ценит жизнь на лоне природы. Философия проекта отражена в самом названии: вокруг домов создаются не просто общественные пространства, а сады, в которые жители попадают, выходя из дома. Концепцией застройки предусматривается возведение торгово-офисного центра, дворца культуры и поликлиники, а также открытие новых гастропроектов.

На границе сел Усады-Столбище застраивается первая очередь масштабного загородного проекта с философией “здорового строительства” и сомасштабности человеку. «Новый свет» — это малоэтажный жилой комплекс, состоящий из урбан-вилл высотой не более 4 этажей, с приватной зеленой территорией. Концепция подразумевает создание пространства, в котором гармонично и комфортно жить с ощущением загородной жизни.

Подробнее с проектами компании можно ознакомиться на сайте и по телефону: 8 (843) 244-80-64

ООО «Специализированный застройщик «Новые Усады». ЖК «Новый свет» УБ-3 (ООО «Специализированный застройщик «Близкий»). Проектные декларации размещены на сайте наш.дом. Не является публичной офертой.