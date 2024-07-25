Новогодние праздники в Татарстане и России продлятся целых 11 дней, то есть с 29 декабря текущего года по 8 января 2025 года. Об этом рассказал глава Министерства труда России Антон Котяков.

В мае будет 4 выходных дня, то есть в период с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая следующего года.

Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал ProKazan такое количество выходных. По его словам, ему их никогда не хватает, а посреди зимы должны быть маленькие каникулы для людей — это хорошее решение.

«Если ты с майонезом, водкой и сладким шампанским встречаешь Новый год и свински проводишь его, то ты пропиваешь все деньги и сидишь в депрессии, потому что денег нет, а похмелье навевает всякие депрессивные мысли», — рассказал ProKazan депутат Госдумы Виталий Милонов.

Ранее мы писали о том, что к концу 2024 года аренда жилья в Татарстане может подорожать в 2 раза. Ипотечные ставки могут вырасти до 24%.