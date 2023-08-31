Изымают птиц и яйца: в Татарстане из-за вспышки птичьего гриппа установлен карантин

В Лениногорском районе Татарстана из-за вспышки птичьего гриппа изымают птиц и яйца

В Татарстане, в Лениногорском районе республики, изымают птицы, яйца и другую продукцию птицеводства на территории в радиусе пяти километров от очага птичьего гриппа - Лениногорской птицефабрики. Напомним, что Лениногорск, как и еще три населенных пункта, попали в угрожаемую зону - с 29 августа установлен карантин.

Постановление об изъятии животных и продукции животного происхождения в целях ликвидации очагов особо опасной болезни -высокопатогенного вируса гриппа птиц - было подписано Алексеем Песошиным, премьер-министром республики.

Не уточняется, в каком именно количестве будут изыматься птицы и продукция. Возмещение собственникам будет выплачено. Контроль возложен на главному правление ветеринарии кабмина Татарстана.