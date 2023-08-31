Новости Татарстана
· Полина Модестова

Изымают птиц и яйца: в Татарстане из-за вспышки птичьего гриппа установлен карантин

В Лениногорском районе Татарстана из-за вспышки птичьего гриппа изымают птиц и яйца
Изымают птиц и яйца: в Татарстане из-за вспышки птичьего гриппа установлен карантин

Надежда Острокол

Подписаться в Telegram

В Татарстане, в Лениногорском районе республики, изымают птицы, яйца и другую продукцию птицеводства на территории в радиусе пяти километров от очага птичьего гриппа - Лениногорской птицефабрики. Напомним, что Лениногорск, как и еще три населенных пункта, попали в угрожаемую зону - с 29 августа установлен карантин.

Постановление об изъятии животных и продукции животного происхождения в целях ликвидации очагов особо опасной болезни -высокопатогенного вируса гриппа птиц - было подписано Алексеем Песошиным, премьер-министром республики.

Не уточняется, в каком именно количестве будут изыматься птицы и продукция. Возмещение собственникам будет выплачено. Контроль возложен на главному правление ветеринарии кабмина Татарстана.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

6 часов назад

Уезжаю с болью в сердце: Элвину Грею угрожали и сорвали концерт в Альметьевске

Интересное в Казани

день назад

Интервью с риелтором: топ-возможностей для выгодной покупки недвижимости

служба по дезинфекции тараканов

Новости Казани

день назад

Бесплатное выступление Димы Билана в Казани: стало известно расписание

Интересное в Казани

2 дня назад

Как учителя готовятся к 1 сентября: рассказ от первого лица

ремонт телефонной линии мгтс в Москве

Новости Татарстана

16 часов назад

Автобусы "Казань-Ульяновск" начнут ходить ежедневно

Новости Татарстана

6 часов назад

В Татарстане открыли сезон охоты на пернатую дичь

Новости Татарстана

6 часов назад

В Татарстане запустят сервис для онлайн-собраний садоводов

Новости Казани

день назад

Вакцинировать будут у метро: в Казани начинают бороться с сезонным гриппом

Новости Казани

19 часов назад

Спасскую Башню Казанского Кремля отреставрировали за 520 миллионов рублей

Новости Татарстана
день назад

«Мы удачно поженили аэропорт и Камаз»: Минниханов открыл новый терминал аэропорта Бегишево

«Мы удачно поженили аэропорт и Камаз»: Минниханов открыл новый терминал аэропорта Бегишево

Новости Татарстана

2 часа назад

В Татарстане упал мотодельтаплана: есть пострадавшие

Новости Татарстана

5 часов назад

Минниханов принял участие в праздновании Дня нефтяника в Альметьевске

Новости Татарстана

6 часов назад

В Татарстане открыли сезон охоты на пернатую дичь

Новости Татарстана

6 часов назад

В Татарстане запустят сервис для онлайн-собраний садоводов

Разогреется до 25: в Казани в эти выходные сохранится теплая погода
Новости Татарстана
день назад

Разогреется до 25: в Казани в эти выходные сохранится теплая погода

Новости Татарстана

6 часов назад

Уезжаю с болью в сердце: Элвину Грею угрожали и сорвали концерт в Альметьевске

Новости Татарстана

16 часов назад

Автобусы "Казань-Ульяновск" начнут ходить ежедневно

Новости Казани

19 часов назад

Спасскую Башню Казанского Кремля отреставрировали за 520 миллионов рублей

Ни фрикаделек, ни акулы - теперь только мебель и стройматериалы: где в Казани закупаться к ремонту со скидками до 50%
Гид по скидкам Казани
6 дней назад

Ни фрикаделек, ни акулы - теперь только мебель и стройматериалы: где в Казани закупаться к ремонту со скидками до 50%