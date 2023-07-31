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· Полина Модестова

Извлекли из Камы: в Челнах нашли тело утонувшего подростка

В Набережных Челнах 31 июля нашли тело утонувшего накануне подростка
Извлекли из Камы: в Челнах нашли тело утонувшего подростка

ГУ МЧС по РТ

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Накануне вечером, 30 июля 2023 года, в ГУ МЧС по РТ поступило сообщение о пропаже подростка. Уточнялось, что он мог утонуть в Набережных Челнах, в Новом городе, парке Прибрежном, в Каме.

Сегодня, 31 июля, в семь часов утра, водолазная группа ЗПСО №6 извлекла тело погибшего подростка 2007 года рождения из реки Кама, в пятидесяти метрах от берега с глубины в 2,5 метра.

Тело подростка передали сотрудникам правоохранительных органов. Отмечается, что для купания оно оборудовано не было.

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