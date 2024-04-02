Из-за повреждения подстанции без света остались 80 населенных пунктов Татарстана

2 апреля на подстанции в Татарстане из-за повреждения оборудования случилось отключение. Как итог, без электричества остались 80 населенных пунктов.

По данным АО «Сетевая компания», в 9.45 произошло аварийное отключение на подстанции «Заводская». Причина - повреждение оборудования.

Без электричества остались около 27 000 человек.

Кроме того, под отключение попали 17 школ, 3 детсада.

В «Сетевой компании» рассказали, что в 11:42 были проведены переключения по переводу потребителей на другие центры питания, электроснабжение всех потребителей по Нижнекамским и Набережночелнинским сетям уже восстановлено, пишет РБК.