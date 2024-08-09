Ирина Волынец высказалась о трагедии в Лениногорском районе

Перед покупкой питбайков, родители должны говорить с детьми о ПДД, чтобы избежать трагедии. Об этом ProGorodChelny сообщила уполномоченный по правам ребенка в РТ Ирина Волынец.

Специалист рассказала, что управление почти любым транспортом может привести к страшной аварии. В особенности в деревне, где дети без разрешений катаются на питбайках.

Волынец убеждена, что в настоящее время семьи относятся к транспорту как к обычному развлечению и совершенно не думают о том, что может случиться.

Эксперт выразила соболезнования родным и близким умершего ребенка в Лениногорском районе, которого не стало в результате неаккуратного вождения малого транспорта.

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