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Президент Таджикистана Рахмон высказался о погоде в Казани

Впервые Рахмон приехал в Казань в феврале 2024 ...

Kremlin.ru

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Глава Таджикистана Эмомали Рахмон, который прибыл на саммит БРИКС в Казань, оценил погоду в городе.

Президент другого государства рассказал главе Казани Ильсуру Метшину и премьер-министру региона Алексею Песошину, что погода в региональной столице Татарстана теплая, а говорили, что снег идет.

Мэр города заявил, что президент Таджикистана привез солнце.

Впервые Рахмон приехал в Казань в феврале 2024 года, на открытие «Игр будущего».

Ранее мы писали о том, что глава государств Владимир Владимирович Путин приехал на территорию выставочного центра "Казань Экспо", где пройдет заседание саммита БРИКС. На участке форума 23 октября 2024 года, запланированы заседания саммита БРИКС во всех составах. На саммит прибыли представители 36 государств и 6 международных организаций, все началось 22 октября.

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