Хотел ощутить эту актерскую жизнь: ученый из Альметьевска принял участие в реалити

Молодой ученый из Альметьевска принял участие в спортивно-интеллектуальном реалити

Новый сезон спортивно-интеллектуального шоу «Вызов» стартует с 21 октября на ТНТ. За главный приз в 10 миллионов рублей будут бороться 11 звезд шоу-бизнеса и 11 молодых звезд из мира науки. В этот раз местом действия станет Дагестан. Участникам предстоит пройти непростые испытания, продемонстрировав силу, смекалку, ловкость и интеллект. Помимо того, звездам необходимо будет научиться понимать друг друга, так как до конца они смогут дойти только вместе.

Один из участников - Данила Калинкин, ученый из Альметьевска. Молодому человеку 22 года, но список его достижений уже достаточно велик: он руководит стартап-студией передовой инженерной школы ИТМО от ТатНИПИнефть, где помогает студентам в привлечении инвестиций на их высокотехнологичные стартапы и проекты. Помимо того, Данил является руководителем проекта по разработке малоинвазивной системы непрерывного мониторинга уровня глюкозы в крови для диабетиков. Он также учится в ИТМО в Санкт-Петербурге по специальности «Химия прикладных материалов», или же Chemistry of Applied Materials, так как обучение проходит на английском языке.

«Я работаю с Владиславой Храменковой, молекулярным биологом, участницей первого сезона шоу «Вызов». Она мне пару раз говорила о том, что «Вызов» — это классный проект, предлагала подать заявку. В итоге я согласился и после этого шага ощутил, что действительно хочу поучаствовать в проекте. Я хотел понять, ощутить эту актерскую жизнь изнутри, когда сидишь в гримерке, говоришь на камеру — это действительно как будто другая вселенная, которую мне захотелось понять. Я не пожалел о съемках в «Вызове» и с удовольствием повторил бы такой опыт», - рассказал Данила Калинкин.

По правила проекта звезд из мира науки объединяют со звездами шоу-бизнеса, разделив их на пары. Вместе они проходят задания, демонстрируя физическую подготовку, умение находить общий язык с партнером. В новом сезоне продюсеры также пообещали усилить элемент реалити.