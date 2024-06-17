Хедлайнером Дня молодежи в Челнах 29 июня станет дуэт Galibri & Mavik

Главными гостями Дня молодежи в Челнах Татарстана станут Galibri & Mavik. Именно они исполняли песню «Федерико Феллини». Мероприятие состоится 29 июня 2024 года, на территории от пр. Чулман по пр. Хасана Туфана до майдана парка Прибрежный.

Для гостей и жителей Перми специалисты организуют интерактивные площадки и развлекательную программу. Люди смогут увидеть парад мото- и автомобильных клубов, а также мото- и велофристайл «Шоу безумцев». В конце пройдут дискотека и салют. Об этом стало известно на совещании в городской администрации.

А пока проходят международные соревнования Игр БРИКС. Сейчас известно о том, что наши татарстанские синхронистки забрали 4 золотых медали на Играх БРИКС. Всего наши синхронистки получили 10 золотых медалей.

Ранее мы писали о том, что в Казани создают парк у нового здания театра имени Камала.