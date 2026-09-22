Экономика

Мировой дизельный кризис: цены на АЗС в России выросли на 23% за год

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Мировой дефицит дизеля затронул Европу, США и А...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Дефицит дизельного топлива охватил Европу, США, ряд стран Азии, Африки и Латинской Америки, а цены на него выросли во всем мире. Россия, несмотря на запрет экспорта дизеля, остается частью глобального рынка. За год цены на автозаправочных станциях в стране поднялись на 23%, сообщает «РГ».

Причины кризиса — в дефиците предложения ДТ, связанном с геополитикой. Мощностей нефтепереработки в мире хватало впритык и до этого года, но ближневосточный конфликт вывел из строя местные НПЗ, перекрыл экспорт нефтепродуктов из Персидского залива и снизил поставки нефти для заводов в других странах. Кроме того, дизеля в мире экспортируют и импортируют больше, чем бензина, — соотношение примерно 60 на 40.

Свой вклад внес и запрет экспорта ДТ из России. Как заявил «РГ» зампред Комитета Госдумы по энергетике Юрий Станкевич, сокращение российского экспорта дизеля фактически изъяло с мирового рынка около 10% предложения.

Самые большие проблемы — у стран, которые импортируют ДТ или неограниченно его экспортируют. США, крупнейший экспортер нефтепродуктов, столкнулись с тем, что местным НПЗ стало выгоднее отправлять дизель за границу, из-за чего на внутреннем рынке возник дефицит и цены пошли вверх. За год сильнее всего ДТ подорожало в Лаосе (150%), Мьянме (112%), Фиджи (110%), США (70%), Германии (48%) и Франции (47%).

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