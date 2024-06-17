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Татарстанские синхронистки забрали 4 золотых медали Игр БРИКС

Показали лучшие результаты этого сезона

Федерация синхронного плавания России

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Воспитанницы училища Олимпийского резерва Татарстана «Школа Покровской», которые принимали участие в составе сборной РФ, забрали 4 золотые медали на играх БРИКС.

Агния Тулупова преуспела в 3 категориях, а Александра Кленина победила в произвольной группе. Всего наши синхронистки получили 10 золотых медалей. Ольга Павлов, заслуженный тренер РФ и член Общественной палаты РТ сообщила, что уровень выполнения программы был высокий.

Специалист также поблагодарила Раиса Рустама Минниханова за поддержку спортивной школы. Учреждение является одним из главных центров подготовки синхронистов.

Кроме того, Ольга Павлова рассказала, что наши российские спортсмены по синхронному плаванию показали лучшие результаты этого сезона.

Ранее мы писали о том, что в Казани пройдет очередное мировое событие — БРИКС +.

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