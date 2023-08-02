Грозит штраф или арест: в Челнах на «белоснежном фестивале» задержали отдыхающих в наркотическом опьянении

Полиция Челнов задержала отдыхающих в наркотическом опьянении на «белоснежном фестивале»

В Набережных Челнах стражи порядка выявили, что «белоснежный фестиваль электронной музыки» в одном из местных загородных клубов, хотят посетить с нечистыми намерениями.

Правоохранители прибыли в клуб к полуночи и им удалось обнаружить сразу несколько человек с признаками наркотического опьянения. Подозреваемые были доставлены с наркологический диспансер, где проводилось медицинское освидетельствование. Химико-токсикологическое исследование показало, что трое задержанных действительно были доставлены после употребления запрещенных веществ.

В отношении каждого из правонарушителей составили административный протокол по статье 6.9 КоАП РФ, которая предполагает потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ. Теперь они могут получить штраф от четырех до пяти тысяч рублей, либо же административный арест до 15 суток.