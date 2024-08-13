Госсовет РТ предложил вернуть принудительное лечение людей от алкоголизма

Парламент Татарстана сформировал законопроект по принудительному лечению от алкогольной зависимости. То есть, если человек в течение года 3 или больше раз совершил правонарушения в нетрезвом состоянии. Такое решение станет принимать судья.

В настоящее время соответствующий документ направлен на рассмотрение Совета законодателей России.

Зампредседателя комитета Государственной думы по охране здоровья заявил, что отправлять людей на принудительное лечение возможно в будущем, однако этому может препятствовать положения Конституции России, которые запрещают медвмешательство без согласия самого человека.

Ранее мы писали о том, что татарстанцев предупредили о повышении цен на импортный алкоголь. Из-за растущих цен на алкоголь других государств, производители из России пытаются распространить свой продукт.