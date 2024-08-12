Татарстанцев предупредили о повышении цен на импортный алкоголь

В стране прогнозируется рост цен на импортное вино и крепкий алкоголь. Как рассказали в Fort, купить одну вина можно будет от 1 000 рублей. Причина - повышение пошлины. В Министерстве экономического развития думают, что это только защитит отечественный рынок.

Вадим Дробиз, директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя рассказал, что цены на алкогольные напитки часто увеличиваются. Кроме того, у крепких напитков имеются дополнительные факторы, к примеру, акциз.

Так, с 1 мая 2024 года, акцизы выросли.

Из-за растущих цен на алкоголь других государств, производители из России пытаются распространить свой продукт и сделать его как можно доступнее, пишет ProGorodChelny.

Ранее мы писали о том, что в Татарстане с 12 по 18 августа прогнозируются дожди. 13 августа, также ожидаются дожди с грозами и ветер до 17 м/с.