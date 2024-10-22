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Гидрометцентр Татарстана сообщил о приближающемся снеге

По словам синоптиков, осенью 2024 года, в Татар...

pixabay.com

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В пятницу и субботу, 26 и 27 октября 2024 года, местами в Республике Татарстан может выпасть мокрый снег. Об этом сообщил начальник Гидрометцентра РТ Феликс Гоголь.

Специалист отметил, что осадки в виде снега прогнозируются с дождём, именно по этой причине люди могут не заметить снег.

По словам синоптиков, осенью 2024 года, в Татарстане снега ещё не было.

Эксперты рассказали, что в конце рабочей недели днем ожидается до +2..+7 градусов.

Ранее мы писали о том, что в районе Салават Купере подходит к концу возведение поликлиники. Сейчас специалисты уже уложили асфальт и брусчатку, а также поставили ограждение.

Напомним, в медицинском учреждении площадью более 10 тысяч квадратных метров будут работать взрослая и детская поликлиники, а также женская консультация, травматология и подстанция службы скорой на 5 бригад.

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