В «Салават Купере» уже завершают строительство поликлиники

В районе Салават Купере подходит к концу возведение поликлиники. сейчас специалисты уже уложили асфальт и брусчатку, а также поставили ограждение.

В строении продолжаются работы. Известно, что внутри уже появился флюорограф и маммограф. В помещения уже привозят мебель.

Напомним, в медицинском учреждении площадью более 10 тысяч квадратных метров будут работать взрослая и детская поликлиники, а также женская консультация, травматология и подстанция службы скорой на 5 бригад.

Дизайном занимались архитекторы компании «Татинвестгражданпроект». Каждый этаж детского отделения оформлен в свой цвет: 1 – в зеленом, 2 – в оранжевом, 3 – в голубом.

Ранее мы писали о том, что 4 станции второй ветки казанского метро планируется сдать в 2027 году. На 1-й этап строительства нужно 43 млрд рублей. Деньги выделят из регионального бюджета.