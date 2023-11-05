Новости Татарстана
· Алина Алмакаева

Где Казанцы предпочли провести ноябрьские праздники

Где Казанцы предпочли провести ноябрьские праздники

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Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Тюмень и Калининград – выбор казанцев для отдыха в ноябре. Это стало известно благодаря отчету туристического сервиса «Туту»

Оказывается, спрос на авиабилеты в столицу возрос на 26,4%, в Санкт-Петербург – на 25,5%, в Сочи – на 8,2%, в Тюмень – на 7,3%, в Калининград – на 5,5%. Но это не все.

Эксперты отметили важную тенденцию – все больше путешественников сейчас обращают внимание на комфорт. Они предпочитают приобретать железнодорожные билеты только после тщательного рассмотрения рейтинга и отзывов о поездах.

Стоит отметить, что ранее, Казань вошла в тройку лидеров популярных городов, для отдыха на ноябрьских праздниках. Впереди оказалась лишь Москва и Санкт-Петербург.

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