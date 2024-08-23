ФСБ задержала челнинца за дискредитацию ВС РФ

На жителя Челнов Татарстана было возбуждено дело о дискредитации ВС Российской Федерации. Об этом рассказали в УФСБ РФ по Республике Татарстан.

По информации ведомства, мужчина в телеграме публиковал записи, которые были направлены на дискредитацию бойцов, принимающих участие в зоне специальной военной операции на территории Украины. Сведения о поступке местного жителя уже передали следователям. Сейчас сотрудники полиции организовали проверку по факту произошедшего.

Ранее мы писали о том, что в Елабуге мужчина угнал автобус с 3 пассажирами, чтобы доехать до дома. Все случилось утром, когда водитель общественного транспорта на время вышел на остановке. Спустя время сотрудники полиции нашли краденный транспорт и задержали 42-летнего мужчину, который во всем признался. Было возбуждено дело.