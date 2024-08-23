В Елабуге мужчина угнал автобус с 3 пассажирами, чтобы доехать до дома
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Росгвардия в Елабуге задержала местного жителя, который подозревается в угоне маршрутки. Об этом говорится в ведомстве.
Все случилось утром, когда водитель общественного транспорта на время вышел на остановке. Через некоторое время татарстанец зашел в маршрутку и отправился с 3 пассажирами в село. Известно, что чуть позже он высадил людей.
Спустя время сотрудники полиции нашли краденный транспорт и задержали 42-летнего мужчину, который во всем признался. Фигурант рассказал, что он просто хотел домой.
Было возбуждено дело.
Ранее мы писали о том, что 8-летняя девочка погибла в аварии на квадроцикле у села Сокуры.
Все случилось вечером 22 августа 2024 года. По предварительным данным, местный житель превысил скорость, его транспорт опрокинулся. Специалисты начали проверку. На место отправился прокурор.
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