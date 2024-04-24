В Казани 52-летняя пассажирка «Лады» умерла в машине, пока водитель был в аптеке

В Казани 52-летняя пассажирка автомобиля «Лады» скончалась в машине на Ноксинском спуске. За рулем находился ее знакомый. Он заявил, что ей стало нехорошо, она стала жаловаться на сердце. Мужчина отправился в аптеку.

Пока водитель был в аптеке, пассажирка умерла. Свидетели вызвали скорую медицинскую помощь и рассказали о произошедшем экипажу ДПС, который был недалеко и оформлял аварию. Медики констатировали смерть. По предварительным данным, у женщины не выдержало сердце. Обстоятельства произошедшего выясняются, пишет Татарстан 24.

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