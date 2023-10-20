«Это ударит по детям»: Володин призвал отозвать новый проект о праве преподавать бывшим заключённым

Спикер Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал новый законопроект, который может разрешить бывшим заключённым по особо тяжким преступлениям обучать детей в школах. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму 16 октября. Володин призвал авторов отозвать инициативу и не доводить до заседания нижней палаты.

«По общему мнению, эта инициатива приведёт к ошибкам, которые потом могут больно ударить по нашим детям. Более чем уверен, так думает подавляющее большинство родителей — они готовы доверить своего ребёнка только людям с безупречной репутацией», - говорит Володин.

Авторами законопроекта стали Пивненко, Роднина, Толстой, Третьяк и Фетисов. Среди соавторов нет ни одного, кто бы был из профильного комитета. Они предложили, чтобы бывшие осуждённые по тяжким и особо тяжким статьям могли вести уроки в школе.

«Преподавать смогут лица с погашенной судимостью и их безупречного поведения, активной общественной и благотворительной деятельности в течение более 10 лет после отбытия срока наказания, с предоставлением права региональным комиссиям по делам несовершеннолетних рассматривать их заявления о разрешении заниматься педагогической, тренерской деятельностью с детьми и подростками», - говорится в тексте законопроекта.

Однако, никто из авторов законопроекта не ответил вопросы PROKAZAN. Более того, после звонков нашей редакции первым отозвал свою подпись Толстой, а за ним и Третьяк, Фетисов и Роднина. Сейчас подпись под законопроектом только одна — депутата Пивненко. Подробности и реакция на законопроект в лонгриде PROKAZAN.