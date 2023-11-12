Елабужский район отправил 209 тонн гуманитарного груза на 263 миллиона рублей

С начала спецоперации в Елабужском районе Татарстана было доставлено 209 тонн гуманитарного груза в различные направления поддержки, включая бойцов СВО и жителей новых регионов России. Эта помощь имеет денежный эквивалент в размере 253 миллионов рублей.

В рамках благотворительной акции под названием "Осенняя неделя добра", недавно прошла встреча с военнослужащими, которые активно участвуют в специальной военной операции.

Это мероприятие проходило в гуманитарной мастерской «Мы вместе» в Елабуге, где бойцы были благодарны волонтерам, занимающимся сбором гуманитарной помощи, и вручили им заслуженные награды.

После этого, все участники акции, включая активистов и военнослужащих, приняли участие в акции по посадке деревьев в рамках программы "Осенняя неделя добра". За время мероприятия было посажено 10 молодых рябин.