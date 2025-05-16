Эксперты рассказали о случаях мошенничества с полисами ОМС в Татарстане
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В Татарстане участились случаи мошенничества, связанные с обязательным медицинским страхованием. По информации пресс-службы «Ак Барс-мед», преступники представляются сотрудниками страховых или медицинских учреждений и под различными предлогами пытаются выманить у граждан коды из СМС-сообщений, чтобы получить доступ к их личной информации.
Чаще всего злоумышленники выходят на связь по телефону или через СМС, убеждая человека, что якобы требуется оформить «новый полис ОМС». В результате доверчивые граждане сообщают полученный код. Особенно опасны ситуации, когда жертве предлагают активировать демонстрацию экрана — таким образом преступники могут получить доступ к личным данным, банковским приложениям и совершить мошеннические операции, включая оформление кредитов или перевод средств.
Также были случаи, когда мошенники, притворяясь медработниками, предлагали пройти мнимое медицинское обследование. Чтобы «подтвердить запись», они запрашивали номер полиса и код из СМС. Эти данные позволяли злоумышленникам входить в личные кабинеты пользователей на портале «Госуслуги».
В «Ак Барс-мед» напомнили, что полис ОМС, вне зависимости от его формата — бумажного или цифрового — остаётся действительным. С декабря 2022 года все граждане России могут воспользоваться электронным вариантом полиса через личный кабинет на «Госуслугах». Представители компании подчеркнули важность соблюдения цифровой гигиены: нельзя передавать СМС-коды посторонним, заходить по сомнительным ссылкам или вводить свои данные на непроверенных ресурсах. Кроме того, не рекомендуется устанавливать приложения из неизвестных источников, пишет «БИЗНЕС Online».
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