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Эксперты рассказали о случаях мошенничества с полисами ОМС в Татарстане

Чаще всего злоумышленники выходят на связь по т...

pixabay

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В Татарстане участились случаи мошенничества, связанные с обязательным медицинским страхованием. По информации пресс-службы «Ак Барс-мед», преступники представляются сотрудниками страховых или медицинских учреждений и под различными предлогами пытаются выманить у граждан коды из СМС-сообщений, чтобы получить доступ к их личной информации.

Чаще всего злоумышленники выходят на связь по телефону или через СМС, убеждая человека, что якобы требуется оформить «новый полис ОМС». В результате доверчивые граждане сообщают полученный код. Особенно опасны ситуации, когда жертве предлагают активировать демонстрацию экрана — таким образом преступники могут получить доступ к личным данным, банковским приложениям и совершить мошеннические операции, включая оформление кредитов или перевод средств.

Также были случаи, когда мошенники, притворяясь медработниками, предлагали пройти мнимое медицинское обследование. Чтобы «подтвердить запись», они запрашивали номер полиса и код из СМС. Эти данные позволяли злоумышленникам входить в личные кабинеты пользователей на портале «Госуслуги».

В «Ак Барс-мед» напомнили, что полис ОМС, вне зависимости от его формата — бумажного или цифрового — остаётся действительным. С декабря 2022 года все граждане России могут воспользоваться электронным вариантом полиса через личный кабинет на «Госуслугах». Представители компании подчеркнули важность соблюдения цифровой гигиены: нельзя передавать СМС-коды посторонним, заходить по сомнительным ссылкам или вводить свои данные на непроверенных ресурсах. Кроме того, не рекомендуется устанавливать приложения из неизвестных источников, пишет «БИЗНЕС Online».

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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